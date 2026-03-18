Bolloré en orbite après l'annonce d'un dividende exceptionnel
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 11:43
Ce dividende exceptionnel est jugé "surprenant", par l'analyste d'AlphaValue Alexandre Desprez. Il sera proposé à l'assemblée générale, avec un paiement exclusivement en espèces prévu le 25 juin.
Compagnie de l'Odet, qui détient 71% de Bolloré a indiqué son intention de verser à son tour un dividende exceptionnel représentant au moins les 2 tiers du dividende reçu, précise Invest Securities.
"Le point important est que compte-tenu de la structure de participations croisées, Bolloré va recevoir in-fine une partie de cette somme. Un taux de distribution de 100% pour toutes les structures au-dessus de Bolloré induirait un retour de cash de 2,3 MdsEUR pour le groupe. Ceci lui permettrait de soutenir de possibles investissements de croissance externe et un éventuel renforcement dans ses participations cotées particulièrement dans les médias : Canal , LHG et Havas", souligne Oddo BHF, qui maintient sa recommandation neutre sur le dossier.
Cette annonce de dividende intervient après des résultats annuels mitigés.
En 2025, Bolloré a publié un chiffre d'affaires de 2,93 MdsEUR (-9% à périmètre et changes constants), pénalisé par la baisse des cours. Le consensus visait 3,010 MdsEUR. Bolloré Energy recule de 9% malgré des volumes en hausse, tandis que l'Industrie cède 13% sur fond de base de comparaison élevée.
L'Ebita atteint 286 MEUR, contre 1 MEUR un an plus tôt, et le résultat net part du groupe ressort à 348 MEUR, contre 1,822 MdsEUR en 2024.
À fin décembre, la trésorerie nette ressort à 5,619 MdsEUR ( 0,313 MdsEUR sur un an), contre 5,232 MdsEUR attendu.
Valeurs associées
|4,840 EUR
|Euronext Paris
|+10,81%
A lire aussi
-
Emmanuel Macron a mis en garde mercredi, lors du conseil des ministres, contre le danger des extrêmes pour la République à l'approche du second tour des élections municipales, dont le Rassemblement national et La France insoumise attendent des gains en vue ... Lire la suite
-
L'inflation dans la zone euro s'est accélérée sur un an en février, comme prévu initialement, montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat. L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 1,9% en février sur un an, contre ... Lire la suite
-
Le directeur général d'UniCredit Andrea Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions. UniCredit a lancé lundi une ... Lire la suite
-
Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes: Emmanuel Macron se rend mercredi à Indre, près de Nantes, où il va dévoiler le nom du futur porte-avions français dont la construction vient d'être lancée. Le chef de l'Etat est attendu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer