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Bolloré en orbite après l'annonce d'un dividende exceptionnel
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 11:43

Après deux séances consécutives dans le rouge, Bolloré s'envole de près de13% ce mercredi, prenant la tête du SBF 120 après l'annonce, hier soir, d'un dividende exceptionnel de 1,50 euro par action dans le cadre de ses résultats annuels. Cela représente un montant total de 4,2 milliards d'euros, en plus d'un dividende ordinaire de 0,08 EUR par action.

Ce dividende exceptionnel est jugé "surprenant", par l'analyste d'AlphaValue Alexandre Desprez. Il sera proposé à l'assemblée générale, avec un paiement exclusivement en espèces prévu le 25 juin.

Compagnie de l'Odet, qui détient 71% de Bolloré a indiqué son intention de verser à son tour un dividende exceptionnel représentant au moins les 2 tiers du dividende reçu, précise Invest Securities.

"Le point important est que compte-tenu de la structure de participations croisées, Bolloré va recevoir in-fine une partie de cette somme. Un taux de distribution de 100% pour toutes les structures au-dessus de Bolloré induirait un retour de cash de 2,3 MdsEUR pour le groupe. Ceci lui permettrait de soutenir de possibles investissements de croissance externe et un éventuel renforcement dans ses participations cotées particulièrement dans les médias : Canal , LHG et Havas", souligne Oddo BHF, qui maintient sa recommandation neutre sur le dossier.

Cette annonce de dividende intervient après des résultats annuels mitigés.

En 2025, Bolloré a publié un chiffre d'affaires de 2,93 MdsEUR (-9% à périmètre et changes constants), pénalisé par la baisse des cours. Le consensus visait 3,010 MdsEUR. Bolloré Energy recule de 9% malgré des volumes en hausse, tandis que l'Industrie cède 13% sur fond de base de comparaison élevée.

L'Ebita atteint 286 MEUR, contre 1 MEUR un an plus tôt, et le résultat net part du groupe ressort à 348 MEUR, contre 1,822 MdsEUR en 2024.

À fin décembre, la trésorerie nette ressort à 5,619 MdsEUR ( 0,313 MdsEUR sur un an), contre 5,232 MdsEUR attendu.

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