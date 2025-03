Bolloré: EBITA quasiment à l'équilibre en 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Bolloré publie un résultat net part du groupe -intégrant d'importants mouvements de périmètre- de 1,82 milliard d'euros au titre de 2024, contre 268 millions l'année précédente, mais un résultat opérationnel ajusté (EBITA) d'un million d'euros, contre 61 millions en 2023.



L'EBITA de la division communication a augmenté de 23% à 207 millions, tiré par la contribution d'UMG (+33%), et celui de Bolloré Energy s'est accru de 2% à 45 millions, mais la division industrie a vu son EBITA se dégrader à -179 millions.



A 3,13 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a baissé de 4% à périmètre et taux de change constants, avec une contraction de 6% pour Bolloré Energy dans un contexte général de baisse des cours, mais une hausse de 11% pour la division industrie.



Il sera proposé à l'AG de distribuer un dividende de 0,08 euro par action (dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre) au titre de 2024, en progression de 14%. Le détachement du dividende interviendra le 10 juin et le paiement, exclusivement en espèces, le 12 juin.





