Bolivie-La présidentielle à nouveau reportée, à octobre, à cause du COVID-19

LA PAZ, 24 juillet (Reuters) - Les élections présidentielle et législatives en Bolivie vont être repoussées au 18 octobre alors que le pays lutte contre la pandémie de coronavirus, a annoncé jeudi le président du tribunal électoral. Initialement prévu en mai, le scrutin avait été repoussé une première fois, au 6 septembre, à cause de la crise sanitaire. Cette décision pourrait alimenter les tensions entre le gouvernement intérimaire et le parti socialiste de l'ancien président Evo Morales, qui a démissionné l'an dernier après une vague de manifestations dénonçant une fraude électorale. La présidente par intérim Jeanine Anez s'est portée candidate, tandis qu'Evo Morales, en exil en Argentine, continue de tirer les ficelles du Mouvement pour le socialisme, qui a désigné Luis Arce comme candidat. (Daniel Ramos; version française Jean Terzian)

