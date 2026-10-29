Boliden surfe sur la hausse des métaux : son chiffre d'affaires bondit de 39% au 3e trimestre

Porté par la hausse des prix des métaux, le groupe minier suédois ( 2,77%) a vu son chiffre d'affaires bondir de 38,6% au 3e trimestre 2026, à 30,44 milliards de couronnes suédoises. Son bénéfice d'exploitation a progressé de 67%, malgré des difficultés persistantes à la mine de cuivre d'Aitik.

Boliden profite de la hausse des cours des métaux. Le groupe suédois a annoncé jeudi 29 octobre, dans un communiqué, un bénéfice d'exploitation de 5,42 milliards de couronnes au troisième trimestre, contre 3,24 milliards un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a augmenté de près de 39 %, à 30,44 milliards de couronnes.

Même sans l'effet de la réévaluation de ses stocks, la progression reste forte : le bénéfice d'exploitation atteint 4,89 milliards de couronnes, en hausse de 78 % sur un an. Boliden attribue cette amélioration à des prix et des conditions commerciales plus favorables, ainsi qu'à la stabilité de sa production.

Des mines en progrès, un bémol à Aitik

Plusieurs sites ont contribué à cette performance. Somincor a enregistré une forte production, tandis que Kevitsa a battu son record de volume de minerai traité. À Garpenberg, la reprise progressive de l'activité se déroule comme prévu. Dans les fonderies, Harjavalta a atteint un record de volume de nickel traité et le nouveau four d'Odda a mieux fonctionné en fin de trimestre.

Le tableau reste toutefois contrasté à Aitik. Le minerai extrait contient davantage de roches stériles que prévu, ce qui réduit sa teneur en cuivre. Boliden abaisse donc sa prévision de teneur pour l'ensemble de l'année, tout en relevant le volume de minerai qu'il prévoit de traiter.

La trésorerie disponible après investissements a, elle, été divisée par deux, à 1,12 milliard de couronnes. La hausse des prix des métaux a notamment accru les sommes immobilisées dans l'activité.

Boliden poursuit parallèlement son projet de prise de contrôle de Nexa Resources. L'acquisition de 64,68% du capital reste soumise à plusieurs approbations et devrait être finalisée au premier trimestre 2027.