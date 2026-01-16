 Aller au contenu principal
Boliden demande une désignation de "projet stratégique" pour Nautanen
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 09:11

Boliden annonce avoir demandé à la Commission européenne de désigner le gisement de cuivre de Nautanen, situé au centre du comté suédois de Norrbotten, comme "projet stratégique" en vertu de la loi sur les matières premières critiques.


Le groupe minier souligne que le gisement de Nautanen est situé à environ 15 km au nord-ouest de la mine de cuivre d'Aitik, dont les infrastructures industrielles existantes telles que la scierie et les installations de résidus pourraient être utilisées.

Boliden voit le potentiel d'investir dans une mine souterraine et estime la production annuelle de matières premières extraites à Nautanen à environ 2 à 3 millions de tonnes par an, avec une durée de vie prévue d'environ 20 ans.

Les études de faisabilité du gisement sont toujours en cours et définiront l'opération finale. Selon les permis, qui ne sont pas encore obtenus, la production devrait commencer au début des années 2030.

La Commission européenne devrait communiquer les résultats d'évaluation des demandes soumises au cours du deuxième trimestre 2026.

