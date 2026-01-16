Boliden demande une désignation de "projet stratégique" pour Nautanen
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 09:11
Le groupe minier souligne que le gisement de Nautanen est situé à environ 15 km au nord-ouest de la mine de cuivre d'Aitik, dont les infrastructures industrielles existantes telles que la scierie et les installations de résidus pourraient être utilisées.
Boliden voit le potentiel d'investir dans une mine souterraine et estime la production annuelle de matières premières extraites à Nautanen à environ 2 à 3 millions de tonnes par an, avec une durée de vie prévue d'environ 20 ans.
Les études de faisabilité du gisement sont toujours en cours et définiront l'opération finale. Selon les permis, qui ne sont pas encore obtenus, la production devrait commencer au début des années 2030.
La Commission européenne devrait communiquer les résultats d'évaluation des demandes soumises au cours du deuxième trimestre 2026.
A lire aussi
-
L'entreprise italienne Delfin, le véhicule d'investissement de la famille Del Vecchio et le principal actionnaire de Monte dei Paschi, a déclaré vendredi qu'elle n'était pas en discussion avec UniCredit ou d'autres parties pour la vente de sa participation dans ... Lire la suite
-
Un tribunal sud-coréen a condamné vendredi l'ex-président Yoon Suk Yeol à cinq ans de prison pour obstruction à la justice et abus de pouvoir, première décision pénale d'une série à venir à la suite de sa tentative ratée d'instaurer la loi martiale fin 2024. Un ... Lire la suite
-
Semi-conducteurs: Washington décroche des investissements taïwanais massifs pour réduire sa dépendance
Les Etats-Unis ont conclu un accord majeur avec Taïwan pour que la production de semi-conducteurs soit développée massivement sur le sol américain et réduire ainsi leur dépendance, en échange d'une baisse des droits de douane sur les produits taïwanais. "Nous avons ... Lire la suite
-
La start-up française MaiaSpace, qui développe une fusée réutilisable, a été choisie par Eutelsat pour lancer des satellites de sa constellation OneWeb à partir de 2027, aux termes d'un contrat signé jeudi. "C'est un contrat qui remplit notre carnet de commandes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer