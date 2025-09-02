BOÎTE À CITATION-Kraft Heinz mise sur la scission, mais les perspectives de croissance s'assombrissent

Kraft Heinz KHC.O va se scinder en deux sociétés cotées , l'une axée sur l'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, annulant une fusion vieille de dix ans, alors que le fabricant de produits alimentaires emballés cherche à relancer la croissance après des années de ventes moroses.

La fusion de 2015 a été menée par Berkshire Hathaway

BRKa.N de Warren Buffett et la société brésilienne de capital-investissement 3G Capital. Hathaway détient une participation de 27,5 % et est le plus grand actionnaire de la société, selon les données de LSEG.

Voici les commentaires de dirigeants de l'entreprise, d'analystes, d'investisseurs et de leaders du secteur sur la scission:

MIGUEL PATRICIO, PRÉSIDENT EXÉCUTIF DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE KRAFT HEINZ

"La complexité de notre structure actuelle rend difficile l'allocation efficace du capital, la hiérarchisation des initiatives et la mise à l'échelle de nos secteurs les plus prometteurs.

"En nous séparant en deux sociétés, nous pouvons accorder le niveau d'attention et de ressources adéquat pour libérer le potentiel de chaque marque afin d'améliorer les performances et de créer de la valeur actionnariale à long terme."

WARREN BUFFETT, PRÉSIDENT, BERKSHIRE HATHAWAY

"Déçu" de la scission, déclare Buffett à CNBC. La fusion ne s'est pas avérée être une idée brillante, mais le démantèlement de l'entreprise ne résoudra pas ses problèmes.

"Nous ferons tout ce que nous pensons être dans le meilleur intérêt de Berkshire."

BRIAN MULBERRY, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR CHEZ ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT

"Dans l'ensemble, la scission répondra à certaines plaintes persistantes concernant l'efficacité, en donnant à chaque entreprise plus de contrôle sur les principaux facteurs de coût. En cas de succès, la réduction des coûts et le développement de nouveaux produits pourraient être de puissants moteurs de croissance pour les deux entreprises."

"L'élément clé sera le futur bénéfice par action (EPS) la croissance et les revenus organiques."

RUSS MOULD, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ AJ BELL

"La confirmation par Kraft Heinz de son intention de se scinder en deux est la dernière initiative en date d'un secteur de la consommation de base quelque peu en difficulté, visant à stimuler la croissance et à débloquer de la valeur."

"L'objectif est d'être plus compétitif à un moment où les coûts des intrants restent un défi, où la demande tend à se détourner des aliments transformés et où les consommateurs pressés peuvent être tentés de dépenser plus prudemment, soit en réduisant leur consommation, soit en baissant leur prix de vente par le biais des marques."

MICHAEL LAVERY, ANALYSTE PRINCIPAL DE RECHERCHE, PIPER SANDLER

"Kraft Heinz s'attend à de meilleures opportunités de croissance pour l'unité Global Taste Elevation Co(sauces et pâtes à tartiner), y compris dans les services alimentaires, mais nous voyons des défis pour North America Grocery dans les services alimentaires, à moins que Kraft Heinz ne réinvente ces marques de manière significative."

SCOTT MARKS, ANALYSTE DES ACTIONS, JEFFERIES

"Pour North American Grocery, étant donné que la rentabilité est en baisse et que les marques sont confrontées à des tendances de consommation plus faibles à long terme, des questions subsistent sur la manière dont les bénéfices seront maintenus / récupérés. En termes nets, si la scission résout la complexité du portefeuille et devrait permettre des stratégies plus ciblées, des questions subsistent quant au véritable potentiel de croissance et de marge des deux nouvelles sociétés."