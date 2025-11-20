 Aller au contenu principal
BOIRON : Thierry Boiron quitte son poste de Directeur Général Délégué au sein de BOIRON SA
information fournie par Actusnews 20/11/2025 à 17:45

Communiqué de presse
Messimy, le 20 novembre 2025

Lors du Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, qui s'est tenu le 19 novembre 2025, sous la présidence d'Anabelle Flory-Boiron, Thierry Boiron a informé le Conseil de sa décision de mettre fin à son mandat de Directeur Général Délégué à compter du 31 décembre 2025.

Thierry Boiron continuera à accompagner les Laboratoires BOIRON en tant que Président de BOIRON DEVELOPPEMENT, fonction qu'il occupe actuellement et restera également Administrateur de BOIRON SA.

Pascal Houdayer, Directeur Général des Laboratoires BOIRON, remercie chaleureusement Thierry Boiron d'être resté à ses côtés durant l'année écoulée et réaffirme sa volonté de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de développement et de transformation initiée depuis sa prise de fonction.

Laboratoires BOIRON

Contact Presse :
laura.maucci-ponzio@boiron.fr / 07 62 65 46 28

Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer
Contact information financière : Fabrice Rey
Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L'information financière du Groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lHBpZJdmZ5iVmGmdlZ5lbpOVmW1lyJTHbpOXx2hoaZ7ImWlplW1lbZudZnJml2hp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95233-cp-demission-dgd-tb.pdf

Valeurs associées

BOIRON
26,3500 EUR Euronext Paris -1,86%
