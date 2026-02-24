Boiron s'allie à Panaxia Malta pour le cannabis à usage médical
24/02/2026
Dans le cadre de l'expérimentation française sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis à usage médical en France, conduite par l'ANSM, Boiron a assuré la distribution des médicaments de Panaxia.
Forts de cette collaboration réussie, les deux entreprises ont décidé de renforcer leurs liens dans ce champ thérapeutique, à travers une option, exerçable à partir de 2029, de prise de participation majoritaire de Boiron au capital de Panaxia Malta.
Cette option, consentie moyennant le versement d'un montant pouvant aller jusqu'à 3,2 MEUR, doit permettre à Panaxia de poursuivre son développement dans les pays européens où le cannabis à usage médical est autorisé.
"Actuellement, 21 pays sur 27 au sein de l'Union européenne ont déjà légiféré en faveur de sa mise sur le marché", souligne le groupe de santé historiquement spécialisé dans les médicaments homéopathiques.
Valeurs associées
|27,2000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
