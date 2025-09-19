Boiron, plus forte hausse du SRD à la clôture du vendredi 19 septembre 2025

(AOF) - Boiron (+19,18% à 29,20 euros)
Boiron a rayonné après avoir publié un chiffre d'affaires et des résultats du premier semestre en très nette hausse. Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel a flambé de 221,5 %, 15,673 millions d'euros, tandis que le bénéfice net part du groupe est passé de 3,332 à 11,364 millions d'euros (+241,1 %). De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6 % pour s'élever à 245,647 millions d'euros.
