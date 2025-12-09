BOIRON : Déclaration des droits de vote au 3O novembre 2025

Le 9 décembre 2025

Publication

du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)



Date d'arrêt des informations Nombre total d'actions composant le capital

Nombre total de droits de vote



30 novembre 2025



17 545 408

Total brut de droits de vote : 17 813 277

_________________________________



Total net (*) de droits de vote : 17 630 144

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)