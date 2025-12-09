BOIRON : Déclaration des droits de vote au 3O novembre 2025

Le 9 décembre 2025
Publication
du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)
|
Date d'arrêt des informations
|Nombre total d'actions composant le capital
|
Nombre total de droits de vote
|
30 novembre 2025
|
17 545 408
|
Total brut de droits de vote : 17 813 277
_________________________________
Total net (*) de droits de vote : 17 630 144
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)
