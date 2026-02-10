BOIRON : Déclaration des droits de vote au 31 janvier 2026

Le 9 février 2026

Publication

du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(Articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)



Date d'arrêt des informations

Nombre total d'actions composant le capital



Nombre total de droits de vote



31 janvier 2026



17 545 408

Total brut de droits de vote : 17 813 372

_________________________________



Total net (*) de droits de vote : 17 630 239

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)