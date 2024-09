BOIRON : CHIFFRE D'AFFAIRES ET RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024

19 septembre 2024

(Données ayant fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes)

Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, réuni le 19 septembre 2024, a arrêté les comptes sociaux et consolidés semestriels au 30 juin 2024.

en milliers d'euros 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires 228 348 239 884 -4,8% (1) Résultat opérationnel 4 874 17 782 -72,6% Résultat net - part du Groupe 3 332 15 468 -78,5% Capacité d'autofinancement (2) 15 137 19 576 -22,7% Investissements nets 10 181 13 543 -24,8% Trésorerie nette 49 305 231 185 -78,7%

(1) -4,3% à taux de change constant.

(2) Avant produits de placement, charges de financement et impôts.

Évolution du chiffre d'affaires

La diminution de 4,8% du chiffre d'affaires se décompose comme suit :

En France, le chiffre d'affaires diminue de 9 138 K€ (-8,6%), sous l'effet de la baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun pour 3 008 K€ et des spécialités homéopathiques, notamment la gamme hiver, pour 8 086 K€. Les ventes des autres produits de santé augmentent de 1 956 K€, portées essentiellement par la gamme CBD by BOIRON ® .

. Sur la zone « Europe hors France », le chiffre d'affaires diminue de 4 168 K€ (-6,6%) en raison de la baisse des ventes de spécialités homéopathiques notamment en Russie, en Pologne et en Italie.

En Amérique du Nord, les ventes augmentent de 1 925 K€ (+3,4%), essentiellement sur les spécialités homéopathiques.

Évolution de la rentabilité

Le recul du chiffre d'affaires impacte directement la marge brute qui baisse de 7 217 K€.

Les charges opérationnelles augmentent de 1 124 K€. Les coûts de promotion progressent de 3 635 K€, notamment aux États-Unis, et sont partiellement compensés par la réduction des coûts de préparation et de distribution ainsi que des fonctions support.

Les autres produits et charges opérationnels se soldent par un produit net de 870 K€, contre un produit de 5 435 K€ en 2023 qui était principalement composé d'ajustements liés à la participation dans ABBI, sans impact en trésorerie.

Le résultat opérationnel du premier semestre s'élève ainsi à 4 874 K€ et représente 2,1% du chiffre d'affaires, en baisse de 12 907 K€ par rapport à l'année dernière.

Le résultat net de 3 332 K€ est impacté par la forte diminution des produits de placement (-2 517 K€ au niveau du Groupe) provenant de la diminution de la trésorerie intervenue entre 2023 et 2024.

Conformément aux projections, les décaissements au titre de la réorganisation en France sur le premier semestre 2024 se sont élevés à 3 066 K€. Ce montant vient s'ajouter aux 15 510 K€ décaissés en 2021, aux 21 334 K€ décaissés en 2022 et aux 10 879 K€ décaissés en 2023.

Perspectives

L'évolution des ventes et du résultat du Groupe sur l'année 2024 dépendra principalement du niveau de pathologies de fin d'année.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le rapport semestriel présentant les informations sur l'activité et les résultats du premier semestre ainsi que les perspectives 2024, a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de notre société ( https://www.boironfinance.fr/informations-financieres/donnees-semestrielles ).

Notre prochain rendez-vous : le 3 avril 2025, à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et des résultats 2024

