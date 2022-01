BOIRON : Chiffre d'affaires 2021

(Données non auditées)

ACTIVITÉ PAR TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT)

en milliers d'euros 1 er trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. France 51 518 72 820 -29,3% 53 412 53 503 -0,2% 58 021 66 390 -12,6% 75 556 85 349 -11,5% Europe (hors France) 20 039 37 581 -46,7% 22 194 16 904 +31,3% 32 226 25 625 +25,8% 40 941 35 262 +16,1% Amérique du Nord 17 657 40 272 -56,2% 17 723 21 094 -16,0% 23 314 21 534 +8,3% 25 156 17 854 +40,9% Autres pays 1 958 5 960 -67,2% 5 430 5 500 -1,3% 4 193 3 018 +38,9% 5 863 4 917 +19,2% Total groupe 91 172 156 633 -41,8% 98 759 97 000 +1,8% 117 754 116 568 +1,0% 147 516 143 381 +2,9% en milliers d'euros 1 er trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. 2021 2020 Var. Médicaments à Nom Commun 46 352 61 722 -24,9% 47 642 48 334 -1,4% 45 840 50 573 -9,4% 55 133 69 244 -20,4% Spécialités* 44 571 94 619 -52,9% 50 617 48 298 +4,8% 71 362 65 746 +8,5% 91 550 73 968 +23,8% Autres 249 292 -14,8% 500 368 +36,0% 552 248 +122,5% 834 168 +394,8% Total groupe 91 172 156 633 -41,8% 98 759 97 000 +1,8% 117 754 116 568 +1,0% 147 516 143 381 +2,9%

*Spécialités : la ligne spécialités inclut les ventes de tests.

Après le fort recul enregistré au premier trimestre, l'évolution du chiffre d'affaires du quatrième trimestre confirme la tendance initiée aux deuxième et troisième trimestres, en progressant de 2,9%.

Les ventes de médicaments à nom commun ont continué de diminuer suite au déremboursement intervenu en France le 1 er janvier 2021. Les spécialités ont poursuivi leur progression grâce aux ventes de tests COVID (notamment en France et en Belgique) et de nouveaux produits, et à la hausse des ventes aux États-Unis et au Brésil.

Ce quatrième trimestre a également été marqué par :

le lancement, en France, de Storinyl ® , sirop homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique du rhume et de la toux sèche et grasse,

, sirop homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique du rhume et de la toux sèche et grasse, le lancement, en France, en Italie et en Belgique, d'Osmobiotic Immuno ® , complément alimentaire à base de souches microbiotiques et de vitamine D visant à renforcer le système immunitaire,

, complément alimentaire à base de souches microbiotiques et de vitamine D visant à renforcer le système immunitaire, Le lancement de la distribution en France de Canéphron ® , médicament traditionnel à base de plantes pour le traitement des troubles urinaires non compliqués, issu du partenariat avec le laboratoire allemand BIONORICA.

ACTIVITÉ CUMULÉE À FIN DÉCEMBRE 2021

en milliers d'euros 2021 2020 Var. taux courant Var. taux constant France 238 506 278 062 -14,2% -14,2% Europe (hors France) 115 401 115 371 +0,0% +1,0% Amérique du Nord 83 850 100 753 -16,8% -14,4% Autres pays 17 444 19 395 -10,1% -7,5% Total groupe 455 201 513 582 -11,4% -10,6% en milliers d'euros 2021 2020 Var. taux courant Var. taux constant Médicaments à Nom Commun 194 967 229 873 -15,2% -14,9% Spécialités * 258 100 282 632 -8,7% -7,5% Autres 2 135 1 077 +98,3% +98,8% Total groupe 455 201 513 582 -11,4% -10,6%

Sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires est en recul de 11,4%, suite au déremboursement de l'homéopathie intervenu le 1 er janvier 2021 en France, et à l'absence de pathologies hivernales sur le premier trimestre, imputable au contexte de crise sanitaire mondiale.

Cette baisse a été contenue grâce aux ventes de nouveaux produits qui s'élèvent à environ 50 millions d'euros, dont une partie significative provient des ventes de tests COVID, principalement en France et en Belgique.

Compte tenu de la progression des ventes sur le quatrième trimestre, le résultat opérationnel annuel de 2021 est estimé en hausse par rapport à celui publié en 2020 (qui était de 38,2 millions d'euros). Pour mémoire, ce résultat opérationnel 2020 était fortement impacté par des éléments négatifs non récurrents en lien avec la réorganisation en France.

Actualités

Dans le cadre de leur stratégie de croissance externe et de développement de leur activité, les Laboratoires BOIRON annoncent ce jour la signature d'un accord en vue de la prise de participation majoritaire de 70% dans la société ABBI, start-up spécialisée dans la cosmétique individualisée et sur mesure. Cette acquisition sera effective au plus tard le 28 février 2022 sous réserve de la réalisation de conditions suspensives. Le montant de l'acquisition de cette participation est de 1,75 million d'euros, auquel s'ajoutera éventuellement un complément de prix dépendant des performances de l'entreprise ABBI. Au 30 juin 2025, les Laboratoires BOIRON acquerront les 30% restant pour un montant qui dépendra également des performances de la société ABBI. Ces montants seront financés sur les fonds propres du Groupe.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination au service du développement de l'Homéopathie en France et dans le monde.

