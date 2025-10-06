BOIRON : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÈNEMENTS 2026

Le calendrier prévisionnel des prochaines publications et événements pour l'année 2026 est le suivant :
|Publications
|
Date de publication
(après bourse)
|Chiffre d'affaires et résultats annuels 2025
|Jeudi 2 avril 2026
|Assemblée Générale 2026
|Jeudi 21 mai 2026
|Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2026
|Jeudi 17 septembre 2026
Laboratoires BOIRON
Notre prochain rendez-vous :
Le 2 avril 2026 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et résultats 2025
Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer
Contact information financière : Fabrice Rey
Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.fr
