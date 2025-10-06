 Aller au contenu principal
BOIRON : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÈNEMENTS 2026
information fournie par Actusnews 06/10/2025 à 17:00

Le calendrier prévisionnel des prochaines publications et événements pour l'année 2026 est le suivant :

Publications Date de publication
(après bourse)
Chiffre d'affaires et résultats annuels 2025 Jeudi 2 avril 2026
Assemblée Générale 2026 Jeudi 21 mai 2026
Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2026 Jeudi 17 septembre 2026

Laboratoires BOIRON

Notre prochain rendez-vous :
Le 2 avril 2026 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et résultats 2025

Responsable de l'information financière : Pascal Houdayer
Contact information financière : Fabrice Rey
Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.fr


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94445-fr_communique-calendrier-previsionnel_2026.pdf

Valeurs associées

BOIRON
26,9500 EUR Euronext Paris +1,32%
© Actusnews.

