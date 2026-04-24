BOGART : La famille Konckier, actionnaire de référence de BOGART signe un accord de reprise de 100% du capital de Stadtparfümerie Pieper, acteur historique de la distribution sélective de parfums en Allemagne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 AVRIL 2026
La famille Konckier, actionnaire de référence de BOGART, annonce avoir signé un accord relatif à l'acquisition de 100% du capital de la société allemande Stadtparfümerie Pieper, acteur historique de la distribution sélective de parfums en Allemagne.
Fondée en 1931, Stadtparfümerie Pieper est une entreprise familiale reconnue, disposant d'un réseau de 110 magasins et membre du groupement Beauty Alliance.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une procédure de restructuration sous administration autonome. La réalisation définitive de cette opération reste soumise aux conditions suspensives et autorisations réglementaires usuelles.
Dès les prochaines semaines, Groupe BOGART distribuera ses produits dans le réseau Parfümerie Pieper qui pourrait devenir rapidement, et sous réserve de la réalisation définitive de l'opération, un partenaire privilégié à forte valeur ajoutée pour la division Bogart Fragrances & Cosmetics de Groupe BOGART.
Le groupe tiendra le marché informé de la réalisation définitive de l'opération.
www.groupe-bogart.com
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97789-cp_bogart_signature_pieper_version_finale.pdf
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