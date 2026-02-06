 Aller au contenu principal
BOGART : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
information fournie par Actusnews 06/02/2026 à 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 06 février 2026

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 222-12-5 du règlement général de l'AMF

Dénomination sociale de l'émetteur : JBOG

Nature des titres : ISIN FR0012872141

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de
droits de vote théoriques* 		Nombre total de
droits de vote exerçables
31 DECEMBRE 2025 15 693 021 29 553 611 28 480 592
31 JANVIER 2026 15 693 021 29 553 623 28 480 254

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS


GROUPE BOGART
ACTUS finance & communication
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55 		Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWxyYMhmlGual2+aacllb2WXmppolpaaamaelWNtZJacam+WypliZ5fIZnJnmW1t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96487-information-mensuelle-relative-aux-droits-de-vote-01-01-26-31-01-26.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

JACQUES BOGART
3,640 EUR Euronext Paris -3,70%
