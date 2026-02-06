 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/12/2025 AU 31/01/2026
information fournie par Actusnews 06/02/2026 à 18:00

COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/12/2025 au 31/01/2026
Date Type Nbr de Titres COURS Montant
24/12/2025 Achat sur le marché 3 624 4.1 14 858.40
30/12/2025 Achat sur le marché 209 4 836.00
09/01/2026 Achat sur le marché 150 3.9 585.00
12/01/2026 Achat sur le marché 200 3.86 772.00

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS


GROUPE BOGART
ACTUS finance & communication
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55 		Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x2+bYZdvaJybyJppkspnaGiXnJthmmmamWqdlWRwl5bGmZ1hmZiTmJTKZnJnmW1u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96488-transactions-sur-actions-propres_jan_26.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

JACQUES BOGART
3,640 EUR Euronext Paris -3,70%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank