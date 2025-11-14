 Aller au contenu principal
BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/10/2025 AU 31/10/2025
information fournie par Actusnews 14/11/2025 à 17:55

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 14 novembre 2025

COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/10/2025 au 31/10/2025
Date Type Nbr de Titres COURS Montant
07/10/2025 Achat sur le marché 1 500 3,3 4 950,00
13/10/2025 Achat sur le marché 400 3,27 1 307,84
15/10/2025 Achat sur le marché 1 000 3,281 3 281,00

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS


GROUPE BOGART
ACTUS finance & communication
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55 		Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Manon CLAIRET
Relation Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x51qlMmYlprKm3CbY8mal2WWb21kxWaXmGHImJadap6UmmpjyJtpbsmbZnJmlmtt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95167-transactions-sur-actions-propres_oct25.pdf

© Copyright Actusnews Wire
