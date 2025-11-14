BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/10/2025 AU 31/10/2025

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 14 novembre 2025
|
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/10/2025 au 31/10/2025
|Date
|Type
|Nbr de Titres
|COURS
|Montant
|07/10/2025
|Achat sur le marché
|1 500
|3,3
|4 950,00
|13/10/2025
|Achat sur le marché
|400
|3,27
|1 307,84
|15/10/2025
|Achat sur le marché
|1 000
|3,281
|3 281,00
