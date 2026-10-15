Bogart cède sa filiale israélienne pour environ 5,8 MEUR

Le groupe de parfums et cosmétiques a cédé l'intégralité de sa participation dans April Ltd à une société détenue par son PDG et principal actionnaire, David Konckier. L'opération vise à renforcer sa structure financière.

Bogart annonce la cession de sa filiale israélienne "April Cosmetics and Perfumes Store Chain" à "April Holding D.K", pour un montant de 20,15 millions de shekels israéliens (environ 5,8 MEUR). Approuvée par le conseil d'administration le 12 octobre 2026, cette transaction a fait l'objet de la procédure des conventions réglementées.

La filiale exploite 47 magasins en Israël et a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 36,7 MEUR, représentant 13,9% des revenus consolidés du groupe, ainsi qu'un EBITDA de 0,7 million d'euros.

Cette cession s'inscrit dans une réflexion sur l'organisation des filiales étrangères et doit permettre une remontée de trésorerie au niveau du groupe.

Le titre a conclu la séance sur un repli de 6,25% à Paris, à 1,8 euro. Depuis le début de l'année, il recule de 55%.