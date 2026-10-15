BOGART : BOGART ANNONCE LA CESSION DE SA FILIALE EN ISRAEL

BOGART annonce la cession de 100% des titres de sa filiale israëlienne, April Cosmetics and Perfumes Store Chain Ltd (ci-après « April Ltd »), à la société April Holding D.K Ltd, détenue par David Konckier. Cette opération participera au renforcement de la structure financière du Groupe.
Cadre juridique de l'opération
Jacques Bogart International B.V ., filiale à 100% de BOGART SA, a cédé 100 % des titres qu'elle détient dans la société April Cosmetics and Perfumes Store Chain Ltd en Israël (ci-après « April Ltd ») au profit de la société April Holding D.K Ltd détenue par David Konckier (Président-Directeur Général et principal actionnaire de BOGART SA).
Conformément à sa charte interne, BOGART SA lui a appliqué la procédure des conventions réglementées.
Le prix de cession s'élève à 20.147.000 NIS, soit environ 5,8 M€. Il a été déterminé à partir d'une valeur d'April Ltd de 35 000 000 NIS (environ 10,0 M€), issue de travaux de valorisation réalisés par les cabinets PwC et BDO. Cette valeur a été diminuée de l'endettement financier net de la société au 1 er septembre 2026 [1] .
La présente opération a été approuvée par le Conseil d'administration de BOGART SA, réuni le 12 octobre 2026 [2] .
April Ltd opère en Israël au travers de 47 magasins [3] et a réalisé un chiffre d'affaires de 36,7 M€ (environ 13.9% du chiffre d'affaires consolidé de BOGART SA) et un EBITDA [4] de 0,7 M€ en 2025.
L'opération s'inscrit dans une réflexion sur l'organisation des filiales étrangères du Groupe et la gestion des participations. Elle vise également à permettre une remontée de trésorerie au niveau de BOGART SA et à favoriser une allocation appropriée des ressources financières au sein du Groupe.
Plus d'informations disponibles sur le site internet de BOGART SA, section informations réglementées / Conventions réglementées ( cliquez ici).
www.groupe-bogart.com
|
ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
RELATIONS PRESSE
MANON CLAIRET
MCLAIRET@ACTUS.FR / TÉL. : 01 53 67 36 73
|
ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
RELATIONS INVESTISSEURS
ANNE-PAULINE PETUREAUX
APETUREAUX@ACTUS.FR / 01 53 67 36 72
[1] 14.853.000 NIS (soit 4,3 M€ environ).
[2] Conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, M. David Konckier a informé le Conseil d'administration de son intérêt et n'a pas pris part au vote.
[3] Au 30 juin 2026
[4] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents
- SECURITY MASTER Key : xZhqZMhnam6VlnBvYZuZa2NlnGhnl5bJZ5XJl5NsasfHaW1nl2donJaSamlhnWds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100826-cp_bogart_cession_april_israel_vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer