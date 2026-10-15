 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BOGART : BOGART ANNONCE LA CESSION DE SA FILIALE EN ISRAEL
information fournie par Actusnews 15/10/2026 à 18:00

Ajouter Boursorama à vos sources

BOGART annonce la cession de 100% des titres de sa filiale israëlienne, April Cosmetics and Perfumes Store Chain Ltd (ci-après « April Ltd »), à la société April Holding D.K Ltd, détenue par David Konckier. Cette opération participera au renforcement de la structure financière du Groupe.

Cadre juridique de l'opération

Jacques Bogart International B.V ., filiale à 100% de BOGART SA, a cédé 100 % des titres qu'elle détient dans la société April Cosmetics and Perfumes Store Chain Ltd en Israël (ci-après « April Ltd ») au profit de la société April Holding D.K Ltd détenue par David Konckier (Président-Directeur Général et principal actionnaire de BOGART SA).

Conformément à sa charte interne, BOGART SA lui a appliqué la procédure des conventions réglementées.

Le prix de cession s'élève à 20.147.000 NIS, soit environ 5,8 M€. Il a été déterminé à partir d'une valeur d'April Ltd de 35 000 000 NIS (environ 10,0 M€), issue de travaux de valorisation réalisés par les cabinets PwC et BDO. Cette valeur a été diminuée de l'endettement financier net de la société au 1 er septembre 2026 [1] .

La présente opération a été approuvée par le Conseil d'administration de BOGART SA, réuni le 12 octobre 2026 [2] .

April Ltd opère en Israël au travers de 47 magasins [3] et a réalisé un chiffre d'affaires de 36,7 M€ (environ 13.9% du chiffre d'affaires consolidé de BOGART SA) et un EBITDA [4] de 0,7 M€ en 2025.

L'opération s'inscrit dans une réflexion sur l'organisation des filiales étrangères du Groupe et la gestion des participations. Elle vise également à permettre une remontée de trésorerie au niveau de BOGART SA et à favoriser une allocation appropriée des ressources financières au sein du Groupe.

Plus d'informations disponibles sur le site internet de BOGART SA, section informations réglementées / Conventions réglementées ( cliquez ici).

www.groupe-bogart.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
RELATIONS PRESSE
MANON CLAIRET
MCLAIRET@ACTUS.FR / TÉL. : 01 53 67 36 73
ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
RELATIONS INVESTISSEURS
ANNE-PAULINE PETUREAUX
APETUREAUX@ACTUS.FR / 01 53 67 36 72

[1] 14.853.000 NIS (soit 4,3 M€ environ).

[2] Conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, M. David Konckier a informé le Conseil d'administration de son intérêt et n'a pas pris part au vote.

[3] Au 30 juin 2026

[4] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xZhqZMhnam6VlnBvYZuZa2NlnGhnl5bJZ5XJl5NsasfHaW1nl2donJaSamlhnWds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100826-cp_bogart_cession_april_israel_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

BOGART
1,800 EUR Euronext Paris -6,25%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 934,7 +0,78%
SOITEC
129,85 -7,71%
Pétrole Brent
106,28 +0,16%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
HAFFNER ENERGY
0,734 -1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank