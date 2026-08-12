BofA va acquérir une participation de 49,9 % dans Jio Credit pour 1,9 milliard de dollars afin de renforcer sa présence en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails sur les transactions tout au long du texte) par Nishit Navin et Jayshree P Upadhyay

Bank of America BAC.N va acquérir jusqu’à 49,9 % des parts de la branche de crédit non bancaire de Jio Financial Services JIOF.NS dans le cadre d’une transaction de 182,68 milliards de roupies (1,92 milliard de dollars), alors que la banque américaine renforce sa présence dans le secteur financier indien en pleine croissance.

Cette opération s’inscrit dans la lignée d’une série récente d’investissements étrangers de grande envergure dans les banques et les établissements de crédit non bancaires indiens, qui bénéficient d’une forte demande de crédit et de faibles taux de défaut de paiement.

Parmi les opérations récentes, on peut citer l’investissement de la banque japonaise MUFG 8306.T dans Shriram Finance SHMF.NS , l’acquisition par la banque Emirates NBD, basée à Dubaï, ENBD.DU d’une participation de 60 % dans RBL Bank RATB.NS , ainsi que l’investissement du groupe financier Sumitomo Mitsui dans Yes Bank YESB.NS .

Bank of America deviendra partenaire de la coentreprise Jio Credit, société de crédit non bancaire, par le biais d’une attribution préférentielle d’actions et de bons de souscription, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

ACCÈS À UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE

Cette opération, qui valorise Jio Credit à environ 3,8 milliards de dollars selon les calculs de Reuters, confère dans un premier temps à BofA une participation de 26,5 %, celle-ci pouvant potentiellement atteindre 49,9 % après l’exercice des bons de souscription.

Dans le cadre de cet accord, Jio Credit émettra en faveur de BofA des actions d’une valeur maximale de 66,13 milliards de roupies et des bons de souscription d’une valeur maximale de 116,55 milliards de roupies.

"En combinant l’envergure, l’expertise locale et la clientèle de Jio Financial Services avec la portée mondiale, l’expérience numérique et près de 250 ans de leadership dans le secteur bancaire de Bank of America, nous pouvons contribuer à élargir l’accès aux services financiers et soutenir la croissance économique continue de l’Inde", a déclaré Brian Moynihan, directeur général de BofA.

Jio Credit figure parmi les sociétés financières non bancaires (NBFC) indiennes qui connaissent la croissance la plus rapide, avec plus de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion à la fin du mois de juin, après seulement deux ans d’activité.

Cet investissement apporte à Jio Credit les capitaux nécessaires à sa croissance tout en lui permettant de bénéficier de l’expertise d’une institution financière mondiale, a précisé Bank of America.

Le crédit non bancaire en Inde connaît une croissance rapide de plus de 14 % dans des segments tels que les prêts personnels, les prêts sur or et le crédit aux petites entreprises.

LA STRATÉGIE DE COENTREPRISE DE JIO FINANCIAL

Jio Financial, qui s’est introduite en bourse en 2023 après s’être séparée de Reliance Industries RELI.NS , la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, exerce des activités telles que le crédit numérique, les paiements, le courtage en assurance et les services de gestion d’actifs.

La société a choisi de conclure des coentreprises avec des entreprises internationales dans plusieurs de ses secteurs d’activité. Elle propose des services de gestion d’actifs et de patrimoine par le biais de ses coentreprises avec BlackRock. Elle a également conclu une coentreprise avec l’allemand Allianz pour proposer des assurances générales et santé.

(1 $ = 95,3300 roupies indiennes)