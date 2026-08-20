BofA signale un changement potentiel dans l'appétit pour le risque d'Apple sous la direction de Ternus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** BofA s'attend à ce que l'appétit pour le risque d'Apple AAPL.O s'accroisse sous la direction de John Ternus, qui devrait prendre la relève de Tim Cook le 1er septembre, ce qui pourrait se traduire par une hausse des dépenses de R&D, des investissements d'équipement et des acquisitions de plus grande envergure

** Selon les analystes, le fait que le fabricant de l’iPhone s’éloigne de son objectif de trésorerie nette nulle pourrait annoncer une période d’investissements accrus, l’IA accélérant le rythme de l’innovation

** La société de courtage estime qu’Apple tirera parti de ses puces, de son IA embarquée, de ses capacités en matière de confidentialité et de sa base installée pour renforcer sa position à l’ère de l’intelligence artificielle

** BofA réitère sa recommandation "acheter" sur Apple, en invoquant de solides rendements sur le capital, les opportunités liées à l’IA en périphérie ainsi que les perspectives de croissance offertes par de nouveaux produits et marchés

** La société de courtage maintient un objectif de cours de 380 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 20 % par rapport au cours de clôture de l’action