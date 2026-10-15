BofA Securities confirme son conseil sur Saab avant les résultats

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 720 SEK. Le groupe de défense suédois publiera ses résultats trimestriels le 23 octobre.

A huit jours de la publication trimestrielle de Saab, les analystes de Bank of America se montrent optimistes : ils anticipent des chiffres supérieurs aux attentes du consensus, portés par l'accélération de la production dans les divisions "Surveillance" et "Dynamics". Très concrètement, BofA table sur un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel dépassant respectivement le consensus de 5% et 11% au troisième trimestre 2026.

Le bureau d'études estime que la dynamique commerciale reste sous-estimée par le marché. Les commandes déjà annoncées atteignent 47,5 MdsSEK sur le trimestre, laissant entrevoir de nouveaux contrats non encore dévoilés. BofA table ainsi sur des prises de commandes de 60 MdsSEK, supérieures de 19% au consensus.

L'analyste prévoit également une amélioration des marges opérationnelles et une nette reprise du flux de trésorerie disponible au second semestre, soutenue par les avances clients liées aux grands contrats d'exportation.

A plus long terme, BofA considère que la combinaison d'une croissance durable à deux chiffres, de marges en progression et d'une forte visibilité sur les commandes justifie une prime de valorisation par rapport au secteur européen de la défense.

Peu avant 11h30, le titre progresse de 2% à la Bourse de Stockholm, autour des 623 SEK.