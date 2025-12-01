 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 077,44
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BofA s'attend à une réduction de la Fed en décembre et à deux autres en 2026
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le contexte et les commentaires des analystes à partir du paragraphe 2)

BofA Global Research a déclaré lundi qu'elle s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de décembre, citant la faiblesse des conditions du marché du travail et les commentaires récents des décideurs politiques qui laissent entrevoir une réduction anticipée.

La maison de courtage de Wall Street s'attendait auparavant à ce que les coûts d'emprunt restent inchangés lors de la réunion de décembre de la Fed.

Elle prévoit désormais deux réductions supplémentaires d'un quart de point en 2026, en juin et en juillet, ce qui porterait le taux final à 3,00 %-3,25 %.

"Notre prévision de réductions supplémentaires l'année prochaine est due au changement de direction, et non à notre lecture de l'économie", ont déclaré les analystes de BofA dans une note.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est devenu le favori pour devenir le prochain président de la Réserve fédérale américaine, selon des rapports publiés la semaine dernière.

Le changement de BofA fait suite à des signaux accommodants de la part de responsables clés, notamment le président de la Fed de New York et vice-président du FOMC, John Williams, qui ont alimenté les paris sur une réduction anticipée des taux d'intérêt.

" En réduisant les taux la semaine prochaine, nous pensons que la Fed augmenterait le risque de pousser la politique en territoire accommodant, juste au moment où les mesures de relance budgétaire entrent en vigueur", a ajouté BofA.

Les traders évaluent à 87,6 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La plupart des grandes maisons de courtage mondiales s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux de 25 points de base la semaine prochaine, Morgan Stanley et Standard Chartered étant parmi les rares à prévoir un maintien .

La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est prévue pour les 9 et 10 décembre.

Banques centrales
FED
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/12/2025 à 14:22:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank