BofA s'attend à une réduction de la Fed en décembre et à deux autres en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec le contexte et les commentaires des analystes à partir du paragraphe 2)

BofA Global Research a déclaré lundi qu'elle s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de décembre, citant la faiblesse des conditions du marché du travail et les commentaires récents des décideurs politiques qui laissent entrevoir une réduction anticipée.

La maison de courtage de Wall Street s'attendait auparavant à ce que les coûts d'emprunt restent inchangés lors de la réunion de décembre de la Fed.

Elle prévoit désormais deux réductions supplémentaires d'un quart de point en 2026, en juin et en juillet, ce qui porterait le taux final à 3,00 %-3,25 %.

"Notre prévision de réductions supplémentaires l'année prochaine est due au changement de direction, et non à notre lecture de l'économie", ont déclaré les analystes de BofA dans une note.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est devenu le favori pour devenir le prochain président de la Réserve fédérale américaine, selon des rapports publiés la semaine dernière.

Le changement de BofA fait suite à des signaux accommodants de la part de responsables clés, notamment le président de la Fed de New York et vice-président du FOMC, John Williams, qui ont alimenté les paris sur une réduction anticipée des taux d'intérêt.

" En réduisant les taux la semaine prochaine, nous pensons que la Fed augmenterait le risque de pousser la politique en territoire accommodant, juste au moment où les mesures de relance budgétaire entrent en vigueur", a ajouté BofA.

Les traders évaluent à 87,6 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La plupart des grandes maisons de courtage mondiales s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux de 25 points de base la semaine prochaine, Morgan Stanley et Standard Chartered étant parmi les rares à prévoir un maintien .

La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est prévue pour les 9 et 10 décembre.