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BofA revoit à la hausse ses prévisions à long terme pour le cuivre en raison de perspectives d'une offre de plus en plus restreinte
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 15:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America a revu à la hausse ses prévisions à long terme concernant le prix du cuivre, invoquant un resserrement de l'offre en dehors des États-Unis et une tension persistante sur le marché chinois , tout en avertissant que les prix élevés du pétrole et le conflit en cours avec l'Iran pourraient continuer à peser sur les métaux précieux à court terme.

* La banque a relevé de 20 % ses prévisions concernant le cours du cuivre pour 2031, à 13 577 dollars la tonne métrique, en raison de la disponibilité limitée du cuivre en dehors des États-Unis, due à l’afflux continu de cuivre vers des opérations de financement par entrepôt, et d’un marché intérieur tendu en Chine.

* Si la banque a indiqué que la guerre en Iran pourrait limiter le potentiel de hausse des métaux de base à court terme, elle s’attend à ce que les pressions du côté de l’offre soutiennent les prix à plus long terme.

* Concernant les métaux précieux, la banque a indiqué que l’or pourrait reculer vers 3 750 dollars l’once au quatrième trimestre 2026, tandis qu’une remontée des cours du pétrole à 150 dollars le baril pourrait ramener le cours moyen de l’or à environ 3 500 dollars l’once l’année prochaine.

* Elle a ajouté que l’argent devrait suivre de plus près l’évolution de l’or en raison d’une demande plus faible de la part des fabricants de panneaux solaires, tandis que le platine devrait bénéficier d’un soutien lié à un déficit de l’offre.

* Le palladium, en revanche, devrait rester sous pression en raison d’une offre excédentaire et d’une demande en baisse de la part des constructeurs automobiles.

* Par ailleurs, Bank of America a déclaré s'attendre à ce que le marché du charbon à coke reste déficitaire cette année et l'année prochaine en raison de difficultés de production en Chine, ce qui devrait soutenir les prix à un niveau proche de 250 dollars la tonne.

* Elle prévoit également un léger excédent de lithium l’année prochaine, à mesure que la production augmentera, tout en soulignant que la hausse des prix du cobalt pourrait inciter les constructeurs automobiles à réduire leur utilisation de ce métal utilisé dans les batteries.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2026 à 15:45:59.

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