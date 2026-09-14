BofA remonte son objectif de cours sur UniCredit

Bank of America (BofA) réitère sa recommandation "achat" sur UniCredit, avec un objectif de cours relevé à 113 EUR, ainsi que son statut de valeur favorite ("top pick"), sur la base d'un ratio de valorisation P/E 2028 (cours sur BPA attendu pour 2028) de 8,0 fois.
"UniCredit se situe à son pic de consommation de capital et le CET1 va se reconstruire rapidement à partir de maintenant", estime l'établissement américain, affirmant que chaque augmentation d'environ 10% de la participation dans Commerzbank équivaut à un gain de 20 à 30 points de base.
"UniCredit pourrait envisager une offre inversée, où Commerzbank acquiert HypoVereinsbank (banque allemande devenue une filiale du groupe bancaire italien dans les années 2000). Cela permettrait d'augmenter rapidement sa participation à environ 70% sans dépenser 1 EUR", avance en outre BofA.
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