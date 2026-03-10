BofA relève son estimation de prix pour le fabricant d'onduleurs solaires SolarEdge Technologies

10 mars - ** Le courtier BofA Global Research relève la note du fabricant d'onduleurs solaires SolarEdge Technologies

SEDG.O de "sous-performance" à "neutre" ** L'entreprise a été créée en 2001 par le président de l'Association des entreprises d'énergie solaire du Québec (AESQ), le président de l'Association des entreprises d'énergie solaire du Québec (AESQ)

** Les marges, les tendances de revenus et les liquidités de la société se sont suffisamment stabilisées pour atténuer les risques de baisse, aidées par sa forte position dans les canaux solaires appartenant à des tiers

** "Les améliorations des marges et des liquidités sont compensées par le fort déclin du secteur résidentiel américain que nous prévoyons en 2026 avant que la croissance ne reprenne en 2027+" - Brokerage

** 1 des 30 courtiers évalue l'action à "acheter", 23 à "conserver" et 6 à "vendre" ou moins; le PT médian est de 36 $ - Données LSEG

** A la dernière clôture, SEDG a progressé de 19,9 % depuis le début de l'année