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BofA relève pour la deuxième fois sa recommandation sur Salesforce à « acheter » ; le titre progresse
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 13:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** BofA Global Research relève deux fois la recommandation concernant Salesforce CRM.N , passant de « sous-performance » à « achat »; l'objectif de cours est revu à la hausse, passant de 160 à 285 dollars

** L'action du fournisseur de logiciels d'entreprise progresse de plus de 4 % à 238,60 dollars en pré-ouverture

** BofA estime que les inquiétudes concernant la désintermédiation induite par l’IA s’atténuent, ajoutant que les grandes entreprises ne sont pas susceptibles de remplacer les plateformes qui hébergent leur logique métier, leurs données, leurs flux de travail et leurs cadres de conformité

** « Au contraire, l’IA devrait renforcer la dépendance vis-à-vis de ces plateformes » – BofA

** La recommandation moyenne de 52 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 290 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a perdu 13,5 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 14,11 % pour l’indice S&P 500 .SPX

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