BofA relève les objectifs de prix des grandes sociétés énergétiques américaines Chevron et Exxon Mobil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** La société de courtage BofA Global Research relève les objectifs de prix des grandes sociétés énergétiques américaines Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N à 206 $ et 151 $, respectivement, contre 188 $ et 135 $

** Le nouveau PT pour CVX implique une hausse de 10,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action, tandis que le PT pour XOM suggère une baisse d'environ 1 %

** La société de courtage indique que la production nationale reste globalement inchangée, et que toute perturbation des flux de pétrole et de GNL à travers le détroit d'Ormuz en raison du conflit avec l'Iran aurait un impact beaucoup plus important sur l'équilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial

** La société de courtage indique que l'impact sur les prix pourrait être de courte durée si l'armée américaine s'efforce de rouvrir rapidement le détroit d'Ormuz

** Elle ajoute qu'elle s'attend à ce que les actions liées au GNL et au pétrole enregistrent les gains les plus importants, les raffineurs ne bénéficiant que d'un avantage marginal

** Jusqu'à la dernière clôture, CVX et XOM ont progressé de 22,54 % et 26,72 % depuis le début de l'année