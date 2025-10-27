BofA relève le PT de RTX sur la base d'une dynamique de croissance dans tous les segments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** BofA Global Research relève l'objectif de prix de la société aérospatiale RTX Corp. RTX.N à 215 $, contre 175 $ auparavant, et maintient la note "achat"

** La révision de l'objectif de cours représente une hausse de 20,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier estime que la société bénéficiera d'un carnet de commandes de 72 milliards de dollars dans le segment Raytheon, qui fabrique des équipements de défense

** Le courtier indique que la société bénéficiera d'un carnet de commandes de 72 milliards de dollars dans le segment Raytheon, qui fabrique de l'équipement de défense ** Selon RTX, la société est désormais en mesure de récolter les bénéfices initialement attendus de la fusion UTX-RTN en 2019

** Il y a encore plus à gagner du Golden Dome, de la demande de missiles et de la demande internationale" - BofA

** Le risque d'une fermeture du gouvernement américain est moindre, compte tenu de l'importance des contrats attribués en septembre ** Treize des 22 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et neuf à "conserver"; le PT médian de RTX est de 195 $ - données compilées par LSEG ** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 53,6 % depuis le début de l'année