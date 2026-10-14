BofA relève la note de Weyerhaeuser et recommande d'“acheter à prix réduit”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 octobre - ** BofA Global Research relève la recommandation sur Weyerhaeuser WY.N , société spécialisée dans le bois, les terrains et les produits forestiers, de “neutre” à “acheter”
** La société de courtage recommande de “profiter de la décote” et abaisse également son objectif de cours de 28 $ à 25 $; ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 32 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** “Les conditions à court terme sont difficiles, mais les opportunités d’investissement liées aux actifs sont souvent les plus attractives lorsque le sentiment du marché est faible” - BofA
** Dix des treize sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, deux “conserver” et une “vendre”; leur objectif de cours médian est de 30 $ – données compilées par LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de plus de 19 % depuis le début de l'année
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