BofA relève la note de J M Smucker et abaisse celle de General Mills

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** La maison de courtage BofA modifie la notation des sociétés d'aliments emballés, y compris J M Smucker

SJM.N et General Mills GIS.N , à la suite de la conférence du Consumer Analyst Group of New York (CAGNY)

** BofA fait passer le titre de SJM de " neutre " à " achat "; relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $; les actions augmentent d'environ 2 % avant la mise en marché ** La maison de courtage affirme que les mesures récentes telles que certaines promotions et

l'optimisation de l'empreinte manufacturière devraient aider à stabiliser la rentabilité alors que les segments de base démontrent des fondamentaux solides ** Elle ajoute: "SJM se présente comme une société relativement peu exposée au GLP-1 dans le secteur de l'alimentation en magasin par rapport à ses pairs"

** BofA rétrograde l'action GIS de "acheter" à "neutre"; abaisse son objectif de cours à 48 $ contre 55 $; les actions baissent de ~1% avant le marché

** "La reprise des dépenses de consommation a été plus lente que prévu, en particulier pour les revenus faibles et moyens, ce qui a entraîné un coût de volume plus élevé", indique la maison de courtage

** SJM a chuté de 11% en 2025, tandis que GIS a chuté de 27%