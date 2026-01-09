BofA relève la note de FedEx et d'UPS ; les actions augmentent

9 janvier - ** BofA relève la note et les prévisions pour FedEx FDX.N et UPS UPS.N , les deux entreprises misant sur l'intelligence artificielle pour densifier leur réseau et augmenter leurs marges

** Les actions de FDX ont augmenté d'environ 1 % à 311,5 $ et celles d'UPS de 1 % à 108,1 $ dans les échanges du matin

** La société de courtage fait passer FDX de "neutre" à "achat"; PT à 365 $ contre 315 $

** La société de courtage estime que la séparation devrait débloquer un potentiel de valeur en créant le plus grand transporteur public nord-américain de chargements partiels (LTL)

** La société de courtage indique qu'UPS a contrecarré la tendance à la baisse de la valeur de l'entreprise, qui est passée de 99 $ à 114 $, en raison de l'augmentation de la demande

** La société de courtage indique qu'UPS a compensé la fin des volumes de minimis par une réduction record des coûts et des fermetures de centres de service