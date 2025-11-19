BofA relève la note d'Illinois Tool Works en raison de prévisions de bénéfices positives pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** BofA relève la note de l'équipementier automobile et industriel Illinois Tool Works ITW.N de "sous-performance" à "neutre"

** "Nous nous attendons à ce que l'expansion des marges d'une année sur l'autre soit forte en 2026, entraînant une croissance plus stable du BPA en 26/27." - BofA

** Le courtier prévoit que la croissance organique des ventes d'ITW en 2026 entraînera une expansion de la marge bénéficiaire, aidée par la structure des coûts fixes de la société qui permet un effet de levier opérationnel à mesure que les ventes augmentent

** L'objectif de prix passe de 220 $ à 255 $, ce qui représente une hausse de 5,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Deux des 19 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et cinq à "vendre" ou moins; leur objectif médian est de 260 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 4,9 % depuis le début de l'année