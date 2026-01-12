 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BofA relève la note d'American Water Works à "neutre" ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** BofA Global Research relève la note d'American Water Works AWK.N de "sous-performance" à "neutre"

** L'objectif de prix passe de 117 $ à 139 $; le nouvel objectif de prix représente une prime de 8,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions d'AWK augmentent de près de 3 % pour atteindre environ 131,6 $ dans les échanges matinaux

** BofA estime que la fusion en cours d'AWK avec Essential Utilities WTRG.N pourrait aider à répondre aux préoccupations concernant l'accessibilité des factures d'eau et la durabilité des prévisions de croissance du bénéfice par action

** AWK a accepté d'acheter l'entreprise de services d'eau homologue en octobre, et a l'intention de conclure l'opération entièrement en actions d'ici la fin du premier trimestre 2027

** La société de courtage évalue AWK à une prime de 20 % par rapport à ses pairs du secteur de l'électricité, en citant son cycle de remplacement des infrastructures de 50 à 100 ans

** Trois des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 142 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions AWK ont augmenté de 4,4 % au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

AMER WTR WORKS
131,460 USD NYSE +2,74%
ESSENTIAL UTIL
39,335 USD NYSE +2,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )
    Bercy dément toute sollicitation d'Eli Lilly après une rumeur de rachat d'Abivax
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:38 

    Le ministère de l'Economie a affirmé lundi n'avoir reçu "aucune demande" d'autorisation préalable d'investissement étranger de la part du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly concernant la biotech française Abivax , démentant un article de La Lettre. "Aucune ... Lire la suite

  • Bernard Arnault à Paris, le 12 janvier 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Bernard Arnault installé à l'Académie de sciences morales et politiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:35 

    Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH , a été installé lundi à l'Académie des sciences morales et politiques Le milliardaire avait été élu en décembre 2024 au fauteuil numéro un de la section "Economie politique, statistique et finances" auparavant ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Heineken annonce le départ surprise de son patron dans un contexte morose
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:33 

    Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi le départ surprise de son patron, Dolf van den Brink, alors que l'entreprise fait face à un recul de ses ventes dans un contexte économique morose. "Après près de six ans à la tête de Heineken, durant lesquels il ... Lire la suite

  • Des seringues avec des aiguilles sont visibles devant un logo Moderna affiché sur cette illustration
    Moderna vise $1,9 md de CA en 2025, abaisse ses prévisions de coûts
    information fournie par Reuters 12.01.2026 17:20 

    par Patrick Wingrove Moderna a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars (1,63 milliard d'euros) pour 2025, proche du haut de ‍sa fourchette prévisionnelle précédente de 1,6 à 2 milliards de dollars, mais bien en-deçà des niveaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank