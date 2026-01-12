BofA relève la note d'American Water Works à "neutre" ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 janvier - ** BofA Global Research relève la note d'American Water Works AWK.N de "sous-performance" à "neutre"
** L'objectif de prix passe de 117 $ à 139 $; le nouvel objectif de prix représente une prime de 8,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Les actions d'AWK augmentent de près de 3 % pour atteindre environ 131,6 $ dans les échanges matinaux
** BofA estime que la fusion en cours d'AWK avec Essential Utilities WTRG.N pourrait aider à répondre aux préoccupations concernant l'accessibilité des factures d'eau et la durabilité des prévisions de croissance du bénéfice par action
** AWK a accepté d'acheter l'entreprise de services d'eau homologue en octobre, et a l'intention de conclure l'opération entièrement en actions d'ici la fin du premier trimestre 2027
** La société de courtage évalue AWK à une prime de 20 % par rapport à ses pairs du secteur de l'électricité, en citant son cycle de remplacement des infrastructures de 50 à 100 ans
** Trois des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 142 $, selon les données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions AWK ont augmenté de 4,4 % au cours de l'année écoulée
