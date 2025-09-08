BofA relève l'objectif de prix pour Albemarle en raison de la hausse des prix du lithium

8 septembre - ** Le courtier BofA relève l'objectif de prix du mineur de lithium Albemarle ALB.N de 84 $ à 95 $; maintient "achat"

** Les actions de la société sont en hausse de ~2% à 83,15 $ en pré-marché

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 16,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'il y a eu un élan significatif dans les prix au comptant et futurs du lithium depuis qu'ALB a fourni ses perspectives pour le second semestre 2025

** BofA s'attend à une certaine hausse des perspectives d'ALB, à savoir des prix moyens de 9 $/kg d'équivalent de carbonate de lithium, par rapport aux niveaux actuels des prix au comptant en Chine de 10,5 $/kg

** Les maisons de courtage prévoient maintenant des prix réalisés de 11,9 $/kg en 2025 et de 12,8 $/kg en 2026, contre des prévisions antérieures de 11,5 $/kg et de 12,1 $/kg, respectivement

** 9 des 28 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; leur objectif de prix médian est de 79 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 5,2 % depuis le début de l'année