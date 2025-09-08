 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BofA relève l'objectif de prix pour Albemarle en raison de la hausse des prix du lithium
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Le courtier BofA relève l'objectif de prix du mineur de lithium Albemarle ALB.N de 84 $ à 95 $; maintient "achat"

** Les actions de la société sont en hausse de ~2% à 83,15 $ en pré-marché

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 16,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'il y a eu un élan significatif dans les prix au comptant et futurs du lithium depuis qu'ALB a fourni ses perspectives pour le second semestre 2025

** BofA s'attend à une certaine hausse des perspectives d'ALB, à savoir des prix moyens de 9 $/kg d'équivalent de carbonate de lithium, par rapport aux niveaux actuels des prix au comptant en Chine de 10,5 $/kg

** Les maisons de courtage prévoient maintenant des prix réalisés de 11,9 $/kg en 2025 et de 12,8 $/kg en 2026, contre des prévisions antérieures de 11,5 $/kg et de 12,1 $/kg, respectivement

** 9 des 28 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; leur objectif de prix médian est de 79 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 5,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALBEMARLE
81,530 USD NYSE 0,00%
