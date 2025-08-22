 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 980,50
+0,33%
BofA relève l'objectif de prix d'EQT en raison de l'augmentation de la demande de centres de données
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** BofA relève l'objectif de prix pour la société de gaz naturel EQT Corp EQT.N de 63 à 80 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 53,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que, grâce à sa taille et à sa vaste infrastructure de transport intermédiaire, EQT est particulièrement bien équipée pour répondre aux besoins d'approvisionnement intensifs des grands centres de données tout en offrant un soutien logistique sans faille

** "Nous pensons que cet avantage structurel lui a permis de remporter des accords de fourniture de gaz très convoités" - BofA

** La société de courtage s'attend à ce qu'EQT remporte davantage de contrats de centres de données, soutenant l'argument selon lequel la demande de centres de données dans le bassin est une opportunité de croissance idiosyncrasique plutôt qu'une marée montante qui soulève tous les bateaux

** 20 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 5 à "conserver"; la prévision médiane est de 65 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions d'EQT sont en hausse de 12,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EQT
52,100 USD NYSE +0,08%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,53 USD Ice Europ -0,21%
Pétrole WTI
63,45 USD Ice Europ -0,08%
