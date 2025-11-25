BofA relève l'objectif de cours du fabricant de piles à combustible Bloom Energy en raison d'une demande accrue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** La société de courtage BofA Global Research relève l'objectif de cours du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N à 39 $, contre 26 $ auparavant

** Le nouvel objectif de cours représente encore une baisse de 59% par rapport à la dernière clôture de l'action à 95,56 $, tandis que l'objectif de cours médian est de 122 $

** La société de courtage prévoit un taux de croissance annuel moyen (TCAC) en mégawatts (MW) de près de 40 % jusqu'en 2028, afin de refléter la hausse de la demande

** La société de courtage ajoute que "l'analyse ascendante souligne que le maintien de cette trajectoire au-delà de 2027 nécessite une augmentation significative des nouvelles attributions, ce qui introduit un risque d'exécution important"

** BofA s'attend à ce que les contributions en capital de Bloom totalisent environ 310 millions de dollars jusqu'en 2029

** Le bilan semble bien soutenu à la suite de la conversion de 2,5 milliards de dollars, ce qui offre une certaine flexibilité pour des dépenses d'investissement et des fonds de roulement plus élevés" - BofA

** 13 des 25 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 330 % depuis le début de l'année