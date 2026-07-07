BofA réintègre Adobe avec une note « sous-performance »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** BofA Global Research reprend la couverture d'Adobe ADBE.O , l'éditeur de Photoshop, avec une note « sous-performance »

** L'objectif de cours de 190 dollars (XX,XX euros) fixé par la société de courtage implique une baisse de 12,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon BofA, l’IA réduit les barrières à la création de contenu et pourrait remettre en cause l’avantage concurrentiel d’Adobe

** “Nous considérons que la stratégie d’Adobe en matière d’IA est essentiellement défensive: elle favorise l’engagement et la fidélisation, mais sa capacité à générer à grande échelle des revenus annuels récurrents supplémentaires de haute qualité reste limitée” – BofA

** Selon BofA, le chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) lié aux activités axées sur l’IA représente toujours moins de 2 % de l’ARR total malgré une adoption “notable” des produits; “le passage à un modèle freemium et à une tarification basée sur la consommation introduit un risque de monétisation”

** Sur 39 courtiers, 12 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 23 “conserver” et quatre “vendre”; le cours cible médian est de 250 dollars (XX,XX euros) – données compilées par LSEG

** L'action Adobe progresse de 4,6 % à 228,1 dollars (XX,XX euros)

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse d’environ 35 % depuis le début de l’année