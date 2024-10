BofA réduit le PT de Boeing en raison des plans d'augmentation de capital et de la grève en cours

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** BofA réduit le PT de Boeing BA.N de 200$ à 170$, ce qui représente une hausse de plus de 10% par rapport à la dernière clôture de l'action

** "(We) lower our PO to $170 to account for the potential equity raise , cash burn from the strike , 777X inventory build, and defense program issues " - BofA

** La maison de courtage estime que la grève coûte à Boeing environ 50 millions de dollars par jour et qu'elle retarde encore les plans d'amélioration de la qualité de l'entreprise, l'atteinte de taux de production stables et le développement d'un nouvel avion

* BofA estime que la levée d'actions de Boeing couvrira entre 3 et 5 milliards de dollars de FCF au second semestre 2024, 4,3 milliards de dollars d'échéances 2025 et près de 8 milliards de dollars d'échéances au premier semestre 2026

** 18 courtiers considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 9 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 210 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait chuté de 41% depuis le début de l'année