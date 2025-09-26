BofA réduit l'objectif de prix d'UPS en raison de la pression exercée par les changements commerciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** BofA Global Research réduit l'objectif de prix sur les actions de United Parcel Service UPS.N de 83$ à 81$, et maintient la note à "underperform"

** Le nouvel objectif de prix montre une baisse de 1,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BofA maintient son opinion prudente sur UPS, citant le recul d'Amazon, la faiblesse des volumes domestiques, les gains modestes en termes de prix et la pression sur les marges due aux changements commerciaux

** Ajoute qu'UPS a mis fin à son accord avec Estafeta en raison de conditions non remplies, mais prévoit de finaliser l'acquisition d'Andlauer au 4e trimestre 2025, libérant ainsi des liquidités à court terme pour le remboursement d'une dette de 900 millions de dollars

** Au début du mois, BofA a rétrogradé UPS de "neutre" à "sous-performance", soulignant les risques liés à la suppression de l'exemption de minimis

** 13 des 32 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 3 à "vendre"; leur estimation médiane est de 100 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 34 % depuis le début de l'année