BofA recule après la présentation par son directeur général du point sur la banque d'investissement et les activités de transactions au T3

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14 septembre - ** L'action de Bank of America BAC.N , deuxième banque américaine, recule de 3,6 % à 60,44 dollars

** BAC prévoit que ses revenus de vente et de transactions resteront globalement stables au troisième trimestre, tandis que les commissions liées à la banque d’investissement devraient se situer entre 1,6 et 1,8 milliard de dollars, a déclaré son directeur général Brian Moynihan lors de la Barclays Global Financial Services Conference

** BofA a enregistré 2 milliards de dollars de commissions de banque d’investissement au troisième trimestre 2025, tandis que les revenus liés aux ventes et aux opérations de marché s’élevaient à 5,4 milliards de dollars

** Wall Street suit de près cette conférence sectorielle pour obtenir des commentaires sur les projets de transactions en cours et des informations sur la santé des consommateurs de la part des grandes banques américaines

** Sur 25 sociétés de courtage, 20 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et 5 « conserver »; l’objectif de cours médian est de 68 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action BAC affichait une hausse de 14 % depuis le début de l’année