BofA propose des services de conseil en art à ses clients fortunés, alors que la demande de prêts des collectionneurs s'accroît

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America lance un service de conseil en art pour ses clients fortunés, alors que de nouvelles générations de collectionneurs entraînent des changements dans les ventes aux enchères d'œuvres d'art et que de plus en plus de clients fortunés utilisent leurs œuvres d'art comme garantie pour des prêts.

Dans son dernier rapport annuel sur le marché de l'art, le cabinet de conseil Deloitte a estimé que les clients très fortunés détenaient environ 2,56 billions de dollars d'œuvres d'art en 2024, et que ce chiffre pourrait atteindre 3,5 billions de dollars d'ici à 2030. Les banques et les family offices s'attendent à ce qu'environ un tiers de ces œuvres d'art soient transférées aux jeunes générations au cours de la prochaine décennie.

De plus en plus de clients souhaitent utiliser leurs collections d'art comme garantie pour des prêts, généralement pour financer des investissements dans des entreprises. Environ 70 % des gestionnaires de patrimoine ont constaté une augmentation de la demande de prêts basés sur l'art l'année dernière et ce type de crédit génère 2,3 milliards de dollars de revenus, selon Deloitte.

Des conseillers en art travailleront avec des clients fortunés chez Bank of America et Merrill Lynch, selon Drew Watson, responsable des services d'art chez Bank of America. L'évolution des goûts et l'émergence de nouveaux collectionneurs, qu'il s'agisse d'héritiers ou de nouveaux investisseurs, accroissent la nécessité de ce service, a déclaré Drew Watson dans une interview.

BofA possède l'un des plus grands portefeuilles de crédit basé sur l'art, et le nouveau service de conseil en art aidera les clients à choisir des œuvres d'art en fonction de leurs goûts, mais aussi en tenant compte du potentiel d'augmentation de la valeur, a-t-il déclaré.

"C'est un moment très intéressant pour rechercher de nouvelles tendances à long terme sur le marché de l'art, compte tenu de tous les changements récents."

L'art n'est pas considéré comme une classe d'actifs au sein du portefeuille d'investissement du client, mais comme un bien qui peut être utilisé comme garantie pour des prêts. BofA possède l'un des plus grands portefeuilles de prêts basés sur l'art et les clients utilisent ce service pour éviter d'avoir à vendre des œuvres d'art pour financer des besoins de liquidités, a ajouté le dirigeant.