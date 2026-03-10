BofA prévoit une hausse des revenus d'intérêts et des commissions de banque d'investissement au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N s'attend à ce queles revenus nets d'intérêts augmentent de 7% et les services bancaires d'investissement de 10% au premier trimestre, a déclaré mardi son coprésident Dean Athanasia. Les revenus desmarchés mondiaux augmenteront d'un pourcentage à deux chiffres ce trimestre, ce qui conduira à un 16e trimestre consécutif de croissance en glissement annuel, a-t-il déclaré lors d'une conférence à New York.

Les valeurs financières ont rebondi mardi après avoir chuté en début de semaine, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran ayant fait grimper les prix du pétrole et pesé sur les actions mondiales.