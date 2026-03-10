 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BofA prévoit une hausse des revenus d'intérêts et des commissions de banque d'investissement au premier trimestre
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N s'attend à ce queles revenus nets d'intérêts augmentent de 7% et les services bancaires d'investissement de 10% au premier trimestre, a déclaré mardi son coprésident Dean Athanasia. Les revenus desmarchés mondiaux augmenteront d'un pourcentage à deux chiffres ce trimestre, ce qui conduira à un 16e trimestre consécutif de croissance en glissement annuel, a-t-il déclaré lors d'une conférence à New York.

Les valeurs financières ont rebondi mardi après avoir chuté en début de semaine, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran ayant fait grimper les prix du pétrole et pesé sur les actions mondiales.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
49,030 USD NYSE +2,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank