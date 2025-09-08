 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BofA prévoit une croissance de 10 % à 15 % des commissions de banque d'investissement au troisième trimestre
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 20:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N s'attend à ce que les commissions de banque d'investissement augmentent de 10 % à 15 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, a déclaré lundi le directeur financier Alastair Borthwick.

Les revenus des marchés devraient augmenter d'un pourcentage moyen à un chiffre, pour un 14e trimestre consécutif, a-t-il déclaré aux investisseurs lors d'une conférence.

