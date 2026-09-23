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BofA prévoit deux hausses des taux de la BoE, alors que les prix de l'énergie attisent les craintes d'inflation
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 13:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte, avec mise en contexte)

Bank of America Global Research est la dernière société de courtage en date à tabler sur deux hausses des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre au cours des six prochains mois, la hausse des prix de l’énergie augmentant le risque d’une inflation persistante.

Dans une note publiée mercredi, la société de courtage a indiqué qu’elle s’attendait à ce que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base en novembre et en février, revenant ainsi sur ses prévisions antérieures qui tablaient sur des taux inchangés avant une baisse en novembre 2027.

Ce revirement fait suite à la réunion de la BoE de la semaine dernière , au cours de laquelle les responsables ont adopté un ton plus ferme concernant les risques d’inflation, notamment ceux liés à la récente flambée des prix du pétrole et du gaz naturel, ce qui a incité les sociétés de courtage Barclays , UBS Global Research et J .P. Morgan à prévoir des hausses de taux.

La BoE s'est démarquée des autres grandes banques centralesce mois-ci, en maintenant ses taux inchangés alors que la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont choisi de relever le coût de l'emprunt.

“Nous nous attendons à ce que la répercussion du choc énergétique sur l’inflation nationale et les effets de second tour restent relativement modérés, mais les risques sont orientés à la hausse”, ont déclaré les économistes de BofA dans une note.

La société de courtage a indiqué qu'une inflation se maintenant autour de 4 % au début de l'année prochaine pourrait alimenter la croissance des salaires et des pressions plus générales sur les prix intérieurs, augmentant ainsi le risque que les décideurs politiques resserrent encore davantage leur politique monétaire.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent une probabilité de 67 % d’une hausse des taux de la Banque d’Angleterre en novembre, une autre hausse étant attendue en décembre.

Malgré ces perspectives révisées, la BofA a estimé que les marchés anticipaient peut-être un resserrement trop important, car elle ne prévoit que deux hausses de taux avant que la BoE ne commence à baisser ses taux en 2028, ramenant finalement le taux à 3,5 %.

Inflation
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2026 à 13:31:44.

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