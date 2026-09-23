Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dénonce une pression grandissante à l'approche des élections israéliennes

Christian Saunders, chef de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, le 31 Janvier 2020 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

A l'approche des élections israéliennes, le Premier ministre Benjamin Netanyahu met la pression sur l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) afin de séduire les électeurs, dénonce son dirigeant Christian Saunders.

Selon lui, Israël se montre "extrêmement réticent" à autoriser l'entrée dans la bande de Gaza de produits essentiels, tels que l'essence destinée aux opérations de secours. Inversement, le pays permet l'introduction de "produits de luxe" dans le territoire.

"Environ 30% de ce qui arrive est de l'aide humanitaire ; le reste est commercial (...) Certaines marchandises sont des produits de luxe. On n'a pas besoin de Nutella pour survivre!", a déploré Christian Saunders mardi soir en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, dans une interview à l'AFP.

Le patron de l'UNRWA a également averti que sur le long terme, il serait contraint de réduire les services destinés aux réfugiés si son agence ne parvenait pas à combler un déficit de 100 millions de dollars au cours des deux prochains mois.

"Nous avons mis en place un certain nombre de mesures d'austérité", explique-t-il, "notamment en faisant passer le personnel à une semaine de travail à 80% et une baisse de salaire de 20%", une situation qui ne peut pas durer "indéfiniment".

Concernant les élections législatives, qui se tiendront en Israël à la fin du mois d'octobre, Christian Saunders pense qu'elles "jouent un cerain rôle" dans les difficultés rencontrées par l'UNRWA, et que "le gouvernement actuel s'efforce de mettre en oeuvre les mesures de son programme" avant le scrutin.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu montre un pager présenté comme appartenant au Hezbollah lors d'une cérémonie de vœux pour le Nouvel An juif, en présence de membres du Likoud, le 17 septembre 2026 à Tel-Aviv ( AFP / Jack GUEZ )

Benjamin Netanyahu, à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, est engagé dans une course électorale serrée et axe sa campagne sur les questions de sécurité.

Israël accuse depuis longtemps l'UNRWA de couvrir des membres du Hamas, affirmant que certains de ses employés ont participé à l'attaque du 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Plusieurs enquêtes internationales ont mis en évidence des "problèmes liés à la neutralité" au sein de l'UNRWA mais ont souligné qu'Israël n'avait pas fourni de preuves étayant ses accusations.

Une loi mettant fin à toute relation entre l'Etat d'Israël et l'agence, et lui interdisant toute activité sur le territoire israélien est entrée en vigueur en janvier 2025.

Le mois dernier, la police israélienne a évacué un centre de formation professionnelles géré par l'UNRWA à Jérusalem Est. L'agence avait alors condamné une "incursion non autorisée et profondément préoccupante". Israël a occupé Jérusalem-Est en 1967, puis l'a annexé, une mesure qui n'est pas reconnue par la majorité de la communauté internationale.

Créé en 1952, le centre proposait chaque année une formation professionnelle à environ 340 Palestiniens de Cisjordanie occupée.

"Cela fait 76 ans que nous faisons cela. Nous trouverons d'autres moyens d'offrir à ces jeunes la formation nécessaire", dit Christian Saunders.

En janvier, Israël avait démoli des bâtiments du siège de l’UNRWA à Jérusalem-Est, évacué par son personnel depuis un an.