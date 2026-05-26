BofA passe à l'achat sur Julius Bär, le titre grimpe

(Zonebourse.com) - Julius Bär prend 3,5% à Zurich, aidé par un relèvement de recommandation à "achat" chez Bank of America après la chute du titre (-6,9% vendredi dernier), consécutive au point d'activité de la banque privée helvétique au titre des 4 premiers mois de 2026.
La banque américaine juge Julius Bär sous-valorisé avec un PER (ratio cours sur BPA) pour 2027 de 10 fois, pour une croissance annuelle moyenne de 17% du BPA grâce à l'amélioration des flux, à l'effet de levier opérationnel et à des rachats d'actions.
BofA voit aussi un potentiel de redistribution de plus de 90% en dividendes et rachats d'actions, sous réserve du feu vert de la FINMA, et met en avant un CET1 ( Common Equity Tier 1 ) parmi les plus élevés du secteur bancaire, avec un surplus de 1 MdCHF.
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