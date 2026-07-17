BofA nomme des cadres supérieurs chargés de promouvoir l'adoption de l'IA sur les marchés mondiaux

Bank of America BAC.N a annoncé la nomination de plusieurs cadres supérieurs chargés de piloter l'adoption et la mise en œuvre de l'IA au sein de son groupe des marchés mondiaux, selon une note interne consultée vendredi par Reuters.

La banque a nommé Kevin Milsom au poste de responsable de la transformation des plateformes par l'IA, selon la note rédigée par Ashok Krishnan, responsable des plateformes au sein du groupe des marchés mondiaux.

M. Krishnan dirige les efforts visant à moderniser les technologies et à accroître l'automatisation, notamment le déploiement d'outils d'IA générative et d'autres nouvelles technologies. Le directeur technique de Bank of America a déclaré à Reuters à la fin de l'année dernière que la banque prévoyait d'investir des milliards de dollars dans des technologies telles que l'intelligence artificielle afin de stimuler la productivité des banquiers et de générer davantage de revenus.

Amy Avery et son équipe Analytics, Modelling & Insights (AMI) rejoindront le groupe des plateformes mondiales, où elles superviseront les analyses fondées sur les données à l'échelle de l'entreprise, précise la note de service.

BofA a également nommé Sonali Theisen à la tête de la plateforme mondiale des actifs numériques, en plus de son rôle actuel de responsable du trading électronique mondial FICC et des investissements stratégiques sur les marchés.

FICC signifie “Fixed Income, Currencies, and Commodities” (titres à revenu fixe, devises et matières premières).

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))