BofA n'atteint pas les estimations de bénéfices en raison de la faiblesse de ses activités de transactions ; l'établissement enregistre une charge de 1,2 milliard de dollars

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* Le chiffre d'affaires des opérations FICC a reculé de 17 % au troisième trimestre

* BofA comptabilise une charge de 1,2 milliard de dollars liée à une sanction réglementaire

* Le contexte reste favorable aux opérations de fusion-acquisition, selon le directeur financier

* L'action BofA recule de 6 % en pré-ouverture

(Ajout d'informations contextuelles, d'une citation d'analyste et de déclarations de dirigeants aux paragraphes 3, 5 à 7, 11 et 16)

Bank of America BAC.N a manqué mercredi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse de ses activités de trading et a annoncé une charge de 1,2 milliard de dollars liée à une amende réglementaire pour ne pas avoir détecté des activités potentielles de blanchiment d'argent.

L'action du deuxième banque américain a chuté de 6,3 % en pré-ouverture, aggravant ainsi la baisse de 1,9 % enregistrée depuis le début de l'année.

Le géant de Wall Street a enregistré une baisse de ses revenus liés aux titres à revenu fixe, aux devises et aux matières premières, reflétant ainsi les tendances observées au troisième trimestre chez ses concurrents JPMorgan Chase JPM.N , Wells Fargo WFC.N et Goldman Sachs GS.N .

Le chiffre d’affaires de la BofA lié aux ventes et aux opérations de négoce a reculé de 5 % pour s’établir à 5,1 milliards de dollars au cours du trimestre, la faiblesse du secteur FICCayant éclipsé les résultats records enregistrés sur le marché des actions. La banque avait prévu le mois dernier que son chiffre d’affaires trimestriel lié aux ventes et aux opérations de négoce resterait relativement stable par rapport à l’année dernière.

Les opérations FICC ont reculé de 17 % au cours du trimestre, principalement en raison de la faiblesse des marchés hypothécaires, des obligations municipales et du crédit.

«La mauvaise performance des marchés de capitaux double l’impact négatif de ces résultats inférieurs aux attentes », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Du côté des points positifs, le produit net d’intérêt (NII) — qui correspond à la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts — a bondi de 8 % au cours du trimestre, porté par la hausse des encours de prêts et de dépôts ainsi que par la réévaluation des actifs à taux fixe.

CHARGE LIÉE À UN ACCORD RÉGLEMENTAIRE

Cette amende, annoncée mardi soir , résulte du fait que BofA n’a pas signalé au gouvernement américain plus de 5 milliards de dollars d’activités suspectes.

Ces mesures, qui comprennent la troisième plus grosse amende de l’histoire du Trésor américain, mettent en évidence la surveillance réglementaire croissante des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent au sein des géants financiers américains.

Les autorités de régulation ont soumis la BofA à une ordonnance par consentement — une sanction réglementaire majeure — qui oblige la banque à collaborer avec un tiers afin d’identifier et de signaler les transactions suspectes qui n’avaient pas été détectées.

La BofA collaborait depuis un certain temps avec les autorités de régulation pour parvenir à ces accords, a déclaré le directeur financier Alastair Borthwick aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, ajoutant que la banque avait recruté des milliers de personnes pour renforcer ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les analystes de Wall Street ont estimé que cette sanction risquait d’aggraver le sentiment négatif et de susciter des inquiétudes quant aux coûts et à la durée de l’ordonnance.

Cette sanction fait suite à une ordonnance par consentement de 2024 émanant du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), qui avait exigé de la BofA qu’elle remédie aux lacunes dans sa capacité à lutter contre le blanchiment d’argent.

Depuis fin 2023, BofA collabore avec les régulateurs américains pour revoir en profondeur ses dispositifs de protection contre le blanchiment d’argent et d’autres transactions illégales.

FAIBLESSES DE LA BANQUE D’INVESTISSEMENT

Les commissions de la banque d’investissement de BofA ont reculé de 11 % pour s’établir à 1,8 milliard de dollars au cours du trimestre. La banque avait prévu le mois dernier une baisse d’au moins 10 %, car elle n’était pas bien positionnée dans certains secteurs d’activité qui ont connu une intensification de l’activité.

«Le contexte reste favorable aux opérations. C’est un environnement assez dynamique », a déclaré M. Borthwick, ajoutant que le carnet de commandes de la banque d’investissement de BofA était bien rempli.

Les commissions de la banque d’investissement peuvent présenter des fluctuations d’un trimestre à l’autre et dépendent du moment où les opérations sont conclues. Le calendrier des transactions peut souvent varier en fonction des conditions de marché et des autorisations réglementaires.

Selon les données de Dealogic, BofA a reculé à la quatrième place du classement mondial des banques d’investissement pour les neuf premiers mois de 2026, alors qu’elle occupait la troisième place à la même période l’année précédente.